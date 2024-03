Una speciale giornata di studio. In ricordo di monsignor Franceschi

Giornata di studio in ricordo di Monsignor Filippo Franceschi. Nel cuore verde della Lucchesia, a poco più di 30 km da Lucca, nel comune di Bagni di Lucca, si trova Brandeglio. Dominato dal piccolo campanile, il paese si presenta tutto raggruppato sul cucuzzolo del colle e consente da qualsiasi posizione un’ampia veduta delle bellezze naturali cheConta ad oggi non più di una cinquantina di abitanti. In questa sorta di piccolo villaggio incantato nacque Mons. Filippo Franceschi (1924-1988), che fu arcivescovo di Padova dal 1982 fino alla morte, dopo esserlo stato di Ferarra. Il prossimo 4 aprile un gruppo proveniente dalla Diocesi di Padova sarà a Brandeglio pe ricordare Mons. Franceschi con una giornata di studi.

Un incontro organizzato al meglio con il Vicario Generale di Padova Giuliano Zatti e don Alessio, suo stretto collaboratore, che hanno fatto visita al paese, incontrando anche alcuni parenti di Mons. Franceschi, fra l’altro, fu insegnante di latino proprio di Don Mario Tolomei, che a suo tempo fu parroco di Brandeglio.

Al suo ingresso nella parrocchia Don Mario si prese a cuore la messa in opera della lapide da apporre sulla casa natale in ricordo del suo insegnante (Mons. Franceschi), la dettò, la fece realizzare e organizzò la giornata nel 1989 per ricordarlo. Era presente all’inaugurazione anche l’allora sindaco di Bagni di Lucca Giovanni Iacomini, anche lui originario di Brandeglio e il vescovo di Lucca di quegli anni Mons. Giuliano Agresti. Marco Nicoli