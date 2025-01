Una settimana di incontri e dialoghi

La settimana di Dialoghi nei territori a Lucca si preannuncia come un’opportunità unica di riflessione e confronto su temi centrali per il presente e il futuro della comunità, grazie alla partecipazione di ospiti di rilievo e a un programma ricco di incontri. Gli appuntamenti si terranno al Real Collegio dal 27 gennaio al 1 febbraio, con un calendario di conferenze, tavole rotonde e momenti di dialogo. Ogni incontro sarà l’occasione per approfondire temi come la cultura, la sostenibilità ambientale, il benessere e la solidarietà, con l’obiettivo di stimolare un confronto costruttivo con il territorio lucchese.

Tra i protagonisti di questi appuntamenti, Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena, offrirà la sua visione su cultura e patrimonio come beni collettivi da preservare. Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale di fama internazionale, proporrà una riflessione sull’intelligenza delle piante e sull’importanza di un nuovo approccio alla sostenibilità. Daniel Lumera, scrittore e divulgatore, guiderà il pubblico in una conversazione sul benessere e sull’equilibrio personale come basi per una società più armoniosa. Oltre agli interventi principali, il programma prevede momenti di dialogo aperti alla comunità, che permetteranno di approfondire i temi emersi dalle ricerche presentate durante l’inaugurazione.

Gli eventi si terranno ogni giorno dalle 17 alle 19 con ingresso gratuito per i posti disponibili.

Re. Graz.