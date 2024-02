“Una regione per tutti“, bel progetto interregionale

La nostra classe ha aderito al progetto“Una regione per tutti”: uno scambio di cartoline e invio di materiale digitale tra regioni. Abbiamo realizzato un video sulla Toscana e su Gallicano, con informazioni su: territorio, attività, luoghi di interesse, leggende e piatti tipici. Nel nostro paese non si trovano cartoline illustrate che lo rappresentino, quindi abbiamo fatto foto, le abbiamo elaborate al pc e fatte stampare in tipografia. In seguito abbiamo fatto un sondaggio per capire se l’uso delle cartoline fosse sempre diffuso. Sono stati intervistati più di cento abitanti di Gallicano, il 78% dichiara che le cartoline non si usano più perché c’è internet. Abbiamo intervistato il signor Paolo Marzi, appassionato di storia, grazie a lui abbiamo scoperto che la prima cartolina di Gallicano risale al 1901, vi era rappresentato il campanile di San Jacopo ed era stata fatta stampare da un privato. Grazie a questo progetto ci siamo incuriositi così abbiamo intervistato

anche un’impiegata dell’ufficio postale. Manuela Adami, che lavora in Poste da più di 25 anni, ci ha raccontato la sua esperienza: vengono inviate meno cartoline rispetto al passato, la maggior parte scritte da stranieri e/o arrivano dall’estero. Spesso le è capitato di dover consegnare cartoline senza indirizzo ma che contenevano strane indicazioni come: la casa vicino al semaforo, l’edificio rosa dietro la chiesa. In molti casi, grazie alla conoscenza del luogo, venivano consegnate altre volte no, finivano al macero.