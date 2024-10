Una raffica di iniziative tra economia e ambiente

Si preannuncia ricchissima di eventi la seconda giornata di Pianeta Terra Festival. Dopo l’apertura affidata a Vito Mancuso e a Ersilia Vaudo Scarpetta, seguita dall’esecuzione della Sinfonia n. 9 di Beethoven in San Francesco, la manifestazione prosegue con un intenso programma di workshop, focus, dialoghi e assolo di autori di livello internazionale, tra sostenibilità, transizione ecologica e riflessioni sulle azioni da intraprendere per un futuro al passo con l’ambiente. Ecco alcuni degli appuntamenti.

Il festival entra nel vivo con Fabio Viola, tra i massimi esperti di gamification in Europa, che alle 11.30, alla Casa del Boia, ci mostra come possiamo servirci dei videogiochi per conoscere e salvaguardare il pianeta. Alle 12, all’Orto Botanico, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini dialoga con Silvio Gentile e Gabriele Susanna su come realizzare una comunità energetica pubblica, in un evento a cura di Green Utility.

La sala convegni di Confindustria Toscana Nord ospita, alle 15, Francesco Pastore, chief marketing & sales officer di Sofidel, e Rossella Sobrero, esperta di comunicazione sociale, che insieme al direttore di “Largo Consumo” Armando Garosci spiegheranno perché la sostenibilità sia così difficile da comunicare senza incorrere nel pericolo della banalizzazione. “Transizione energetica e sostenibile: i costi e le opportunità” è il titolo dell’incontro che alle 15.15, all’Orto botanico, vedrà l’economista Carlo Cottarelli e Francesco Caio, ex CEO di Poste Italiane, confrontarsi su uno dei temi più sentiti dei nostri tempi: la transizione energetica, obiettivo condiviso a livello globale.

Grande attesa per l’assolo del latinista e traduttore Ivano Dionigi, professore emerito di Lingua e Letteratura latina dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di cui è stato Magnifico rettore. Alle 16, nella Chiesa di San Francesco, ci mostrerà come solo ritrovando la parola autentica possiamo rinsaldare il legame che tiene insieme e dà senso a una comunità. Ad esempio la parola “fratello”, valore assoluto proclamato sia dal messaggio evangelico che dal pensiero illuministico.

Alle 18 in San Francesco lo storico dell’arte Tomaso Montanari tiene un’affascinante lezione su arte anonima e comunità, mentre alle 19, alla Casa del Boia, le città e le profonde trasformazioni che le stanno interessando in tutto il mondo sono protagoniste di un appuntamento con il sindaco Mario Pardini e Francesco Rutelli, ex primo cittadino di Roma. A mediarlo Alessandra Sardoni, giornalista di LA7. Eventi in streaming su: www.pianetaterrafestival.it