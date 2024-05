Una passeggiata ecologica per dire no agli Assi Viari

Una passeggiata ecologica contro gli assi viari. E’ ciò che organizza per domenica 19 maggio la lista civica "Capannori popolare" che parteciperà alle prossime amministrative con candidato sindaco Nicoletta Gini, per sensibilizzare sugli assi viari. "Opera devastante per il territorio, per le falde acquifere e per l’aria, già in condizioni pessime. E soprattutto in barba al decantato consumo di suolo zero – dichiara Capannori Popolare – proprio nelle scorse settimane, Legambiente Lucca ha rilanciato come una delle proposte alternative agli assi viari, purtroppo rimasto dal 2017 nel cassetto e in parte ripreso di recente dai Comuni di Lucca, Pisa e Livorno, che però, stando a quanto riportato dalla stampa, non vedrebbe coinvolto il Comune di Capannori. Un vero smacco per un’amministrazione che da decenni decanta il suo protagonismo sulle tematiche ambientali, ma soprattutto per la cittadinanza, in particolare delle aree deboli, che meriterebbero maggiore attenzione e investimenti. Inoltre, la recente indagine effettuata da Demopolis e presentata in Provincia ha evidenziato la grande preoccupazione della popolazione per la qualità dell’aria e delle acque".

Il ritrovo è alle 11,30 al parcheggio alla rotonda di Antraccoli. La camminata, alla quale sono invitati comitati e associazioni ambientaliste e tutta la cittadinanza, sarà animata da musica e interventi e percorrerà strade e redole dove è prevista la realizzazione dell’asse nord-sud. La passeggiata si concluderà al parco Ilio Micheloni di Lammari, dove intorno alle 13 verrà allestito un momento conviviale.