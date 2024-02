Una nuova avventura per Andrea Lanfri “Rotta sul Denali“

Preparativi in corso per un’altra super spedizione dell’atleta lucchese paralimpico Andrea Lanfri. “Ormai manca pochissimo alla partenza per l’Alaska – annuncia entusiasta lui stesso –, il Denali ci sta aspettando! Per questa my7summit ci sarà anche una novità scientifica che mi sta molto incuriosendo: infatti saremo supportati dal CeRism che si occuperà di alcune analisi particolari che verranno effettuate prima e dopo la nostra ascesa“. Il Denali con i suoi 6190 metri d’altezza, è la vetta più alta del Paese e dell’intero continente nordamericano, la terza al mondo per prominenza.