Una moneta per Puccini. Cinque euro celebrativi

In occasione della prima del nuovo allestimento di Turandot è stata presentata al Teatro alla Scala a Milano, la nuova moneta d’argento celebrativa da 5 euro per i 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini. La moneta, che è stata emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato appartiene alla Collezione numismatica della Repubblica Italiana 2024.

La richiesta di inserire un’emissione speciale per l’importante centenario è stata promossa dalla Fondazione Giacomo Puccini di Lucca che ha contribuito direttamente all’opera mettendo a disposizione l’immagine del ritratto del grande compositore fatto da Luigi De Servi del 1903, conservato nel Puccini Museum – Casa natale di corte San Lorenzo, in concessione dal Museo Nazionale di Palazzo Mansi.

Nel mese di maggio il sindaco Mario Pardini è stato in visita agli stabilimenti del Poligrafico Zecca dello Stato per vedere personalmente i primi esemplari coniati. La moneta da collezione, in argento 925, è opera di Annalisa Masini con una tiratura di 3.500 esemplari misura 26,3 per 35 millimetri nel dritto raffigura il ritratto di Puccini di De Servi, nel rovescio un bassorilievo con Turandot da una copertina Ricordi del 1926 di Leopoldo Metlicovitz.

In più con la mostra inedita “Giacomo Puccini Manifesto”, il Comune di Lucca celebrerà Giacomo Puccini (Lucca, 1858 - Bruxelles, 1924) nella propria città natale, a cento anni dalla morte. Per la prima volta verrà descritto il rapporto tra Puccini e il manifesto pubblicitario, esponendo oltre 100 manifesti originali che raccontano la vita del Maestro in un parallelismo con la storia d’Italia. Dai manifesti storici a quelli contemporanei, saranno presenti in mostra opere fondamentali della grafica pubblicitaria europea. La mostra è inserita del calendario ufficiale del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane ed è patrocinata inoltre da Ministero della Cultura, Museo Nazionale Collezione Salce, Fondazione Giacomo Puccini, Puccini Museum, Teatro del Giglio, e Associazione Lucchesi nel Mondo. L’esposizione si snoderà negli oltre 1000 metri quadri della Ex Cavallerizza di piazzale Verdi. Il Comune cerca sponsor per l’evento, candidature entro il 31 agosto.