Una Messa e una targain ricordo del funzionario. Ivan Vito Campanella

1Una Messa e poi la scopertura di una targa in sua memoria a Palazzo di giustizia. Queste le semplici, ma toccanti cerimonie svoltesi lunedì in ricordo di Ivan Vito Campanella, il funzionario di 30 anni dell’ufficio Gip del tribunale di Lucca, morto tre settimane fa durante un’escursione sulle Alpi svizzere. Alle cerimonie, insieme al presidente del tribunale Gerardo Boragine, a numerosi magistrati e colleghi del giovane funzionario, alcuni anche da Livorno dove aveva prestato servizio, hanno preso parte anche i familiari. La targa in memoria di Ivan Vito Campanella è stata apposta mella sezione Gip, dove il giovane, originario di Martina Franca, in provincia di Taranto, prestava servizio da circa un anno.