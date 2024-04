Una corona d’alloro al monumento ai caduti

Altopascio si prepara a festeggiare la ricorrenza del 25 aprile con una cerimonia in piazza della Magione. L’appuntamento è fissato per giovedì mattina, con inizio alle ore 10. Nel giorno della liberazione d’Italia, il programma delle celebrazioni istituzionali prevede la deposizione di una corona di alloro al monumento intitolato alla memoria dei caduti. All’incontro saranno presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale del Tau, ma anche quelli dell’ANPI - Associazione nazionale partigiani d’Italia, in particolare delle sezioni di Altopascio, Porcari e Montecarlo. Ci sarà anche la partecipazione del Corpo Musicale "Zei" e la presenza del Consiglio comunale dei Ragazzi di Altopascio. "La cerimonia - sottolineano gli organizzatori - rappresenta un momento importante per ricordare e riflettere sui valori della libertà, coinvolgendo la comunità in un contesto di condivisione e rispetto per la memoria storica".