Una cena amarcord speciale a 20 anni dalla maturità

Emilia, Silvia, Caterina e Margherita, quattro ex compagne di banco, nei mesi scorsi hanno ricostruito il registro di classe, i relativi contatti e deciso con entusiasmo di cercare alunni e prof. per organizzare la rimpatriata a 20 anni dalla maturità. Una serata speciale per gli ex alunni della V ragioneria dell’ITC F. Carrara di Lucca. Hanno risposto tutti presente, salvo pochi assenti giustistificati, per una serata di vera condivisione e grandi ricordi. Una cena che è stata, quindi, l’occasione per raccontarsi di persona i tanti bilanci professionali e personali trascorsi, ma anche i sogni e traguardi ancora da sviluppare. Alla fine, tutti hanno ipotizzato di ripetere la ricorrenza, per ora senza data, ma con una consapevolezza: i compagni di classe e i loro professori non sembrano essere destinati mai a diventare degli sconosciuti; basta un istante e come per magia si ricompongono in una animata polaroid che quando capita per le mani, anche dopo tanto tempo, fa bene al cuore.

Alla cena erano presenti, tra i docenti: l’amatissima professoressa di Italiano e Storia Ilaria Piccinini; la professoressa Bernadette Raison, di lingua Francese, pilastro per la formazione in ambito linguistico all’ITC e il professore di Storia dell’arte Angelo Biondi che, tra l’altro, ha omaggiato i suoi alunni con il suo libro di recente pubblicazione. Tra gli alunni: Emilia Spinetti, Margherita Cagnoni, Silvia Pardini, Caterina Lazzeretti (organizzatrici) e poi: Sara Leona Santini; Michela Papeschi; Lavinia Teresa Bianchi; Martina Manfré; Paola Del Sorbo; Francesca Simonetti; Alice Perna; Ilaria Franceschi; Federica Barsetti; Paolo Carmazzi; Laura Zanni; Valentina Pieraccini; Federica Romani.