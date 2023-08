Un viaggio virtuale Sulle Mura urbane alla scoperta dei quadri dipinti da Claude Monet

Un viaggio tra il reale e il virtuale, alla scoperta delle opere e della vita di Claude Monet da gustare sul principale monumento cittadino, ovvero le Mura. Ecco Inside Monet, una nuova Virtual Reality Experience di taglio culturale, rivolta a un pubblico trasversale, che unisce l’arte allo studio della natura, della luce, riaccendendo l’atmosfera di quei fermenti culturali che hanno contrassegnato il vitale mondo artistico parigino di metà Ottocento, che ha conosciuto una anteprima in occasione di "...e lucean le stelle" e che ora verrà riproposta sino a tutto settembre. Dopo aver conosciuto un importante successo a Milano (con oltre 3000 persone che hanno compiuto il tour) l’evento sbarca a Lucca.

Il calendario è stato presentato ieri mattina all’info point Mura del Castello di Porta San Donato dall’assessore al turismo Remo Santini, gli uffici comunali competenti e i rappresentanti di Way Experience, la società leader in Italia dei progetti di Virtual Reality nel settore del turismo culturale, che coordina il progetto. "E’ una iniziativa molto suggestiva – ha spiegato l’assessore Santini – che arriva a Lucca grazie a Laura Goracci e a tutti coloro che lavorano all’ufficio turistico del Comune. Si tratta di una proposta davvero innovativa per Lucca che si snoderà attraverso le Mura e lo stesso Info Point".

“Inside Monet“ è un viaggio nel tempo e nello spazio per raccontare e fare vivere in prima persona al visitatorespettatore il concetto di en plein air, ovvero il metodo pittorico del dipingere all’aperto, tipico di Monet, per cogliere le sottili sfumature generate dalla luce su ogni particolare. Seguiti da un attore (saranno scelti principalmente tra quelli lucchesi) che spiegherà la vita del grande pittore francese, i visitatori, indossando – in occasione delle soste lungo il percorso – un visore di Realtà Virtuale, saranno coinvolti dal pittore in persona che narrerà la sua vita e le sue opere più famose: l’alba al porto di Le Havre nel quadro "Impressione, Levar del Sole", l’aria estiva sulla pelle davanti a una distesa di papaveri scarlatti de "I papaveri".

"E’ la prima mostra in plain air su Monet – ha ricordato il responsabile di Way Experience Marco Pizzoni che era accompagnato da uno degli attori, Matteo Vitanza – un modo per entrare dentro Monet con una esperienza sia reale che virtuale. Cosa avrebbe dipinto Monet se fosse passato da Lucca? Credo la Torre Guinigi in venti modi diversi, con diverse luci e a diversi orari del giorno e poi gli scorci della passeggiata delle Mura che sono stupendi".

Fabrizio Vincenti