“Un Tuffo nel Fa-Fa”, ecco un’altra follia del Laboratorio Brunier

Domani alle 18 al Cred (Centro Risorse Educative e Didattiche) in via Sant’Andrea avrà luogo lo spettacolo musico/teatrale “Un

Tuffo nel Fa-Fa” di Andrea Benedetti allestito dall’APS Laboratorio Brunier. Questo evento, rimandato da dicembre scorso, promette di offrire al pubblico in 60 minuti un viaggio visionario attraverso gli stili artistici dal Dadaismo alla Pop-Art, accompagnato dalle suggestive musiche di E. Satie, F. Poulenc, A. Benedetti e A. Talmelli. Lo spettacolo dedicato al Centenario della Simc (Società Italiana Musica Contemporanea) nel centenario della sua nascita (1923-2023), sarà introdotto dal Maestro Antonio Bellandi, il suo sarà un contributo significativo per ricordare lo sforzo di questa importante associazione nella divulgazione e la promozione della musica contemporanea nel panorama artistico italiano. La performance su testi di Erik Satie, vedrà la partecipazione Andrea Benedetti, nel ruolo di attore- compositore e Loredana Bruno come attrice e regista, i quali saranno accompagnati musicalmente da: soprano Maria Bruno, flautista Rosella Cascasi, pianista Petr Yanchuk.

I costumi scenici sono stati realizzati da Franco Nieri costumista della Sartoria Brunier, garantendo un’eccellenza anche nel dettaglio delle produzioni artistiche. L’ingresso allo spettacolo è libero fino ad esaurimento posti, offrendo così a tutti l’opportunità di partecipare a questa esperienza unica, alla fine dello spettacolo sarà offerto un rinfresco a cura del Panificio Giusti.

Per garantirsi un posto a sedere è si consiglia di prenotare contattando l’Aps Laboratorio Brunier ai numeri 3476254609 News Laboratorio Brunier 3296920767, o inviando una email a [email protected]. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.laboratoriobrunier.it.