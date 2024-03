Un Tau tutto a trazione anteriore. In trasferta, suo il miglior attacco

Miglior attacco in trasferta di tutto il campionato, settima vittoria in viaggio dove sono stati raccolti 25 punti (solo il Livorno ha fatto meglio con 28) e, soprattutto, mantenuto il sesto posto in zona play-off, infatti è stato riagganciato il Seravezza che però ha gli scontri diretti favorevoli. Il blitz per 3-1 a Poggibonsi (campo sempre difficile, in Valdelsa nel passato campionato finì 3-0 per i giallorossi senesi), ha aggiunto anche un’ulteriore buona notizia, guadagnati due punti sul Ghiviborgo che è ancora in lotta per il quinto posto, ma staccato di cinque lunghezze da amaranto e versiliesi che proseguono a braccetto. Tre sigilli, quelli di Lombardo, Zini e Meucci, per il terzo miglior reparto offensivo complessivo. In Valdelsa risultato mai in discussione e, al contrario di San Giovanni Valdarno, avvio più soft, ma finale di primo tempo e avvio di ripresa travolgenti. Soprattutto c’è stata maggiore freddezza sotto porta, al contrario del match del Fedini quando vennero mancate un paio di chance clamorose sullo 0-0 e poi andò come tutti sappiamo. Secondo successo consecutivo segnando tre reti, dopo quello con il Figline e tutti i presupposti per potersi divertire nel finale di stagione, con la salvezza ormai acquisita e con 48 punti all’attivo play-off ancora possibili.

Il duello per il quinto posto utile, l’ultimo disponibile, sarà con il Seravezza. Sarebbe un fatto di prestigio anche se, come noto, i play-off di serie D non comportano promozioni, solo l’ordine della graduatoria per eventuali ripescaggi. Giovedì 28 marzo, nel turno infrasettimanale prima di Pasqua, al Comunale di via Rosselli arriverà il Trestina. La compagine di Città di Castello, battuta nell’ultimo turno proprio dal Seravezza, è una delle poche che non ha obiettivi: a quota 38 è ormai salva si trova al nono posto in posizione equidistante sia dai play-out, vantaggio di 10 punti, sia dai play-off, distacco di 10 punti. A sei giornate dalla fine, la formazione dell’alta Valtiberina ha poche motivazioni. Ma Meucci e compagni dovranno avere comunque il giusto approccio. Dopo la Pasqua, invece, arriverà il derby tutto lucchese contro il Ghiviborgo. Punti che avranno una valenza doppia.

Massimo Stefanini