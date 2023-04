Un summit lucchese tra Russia e Ucraina nel romanzo di Patrizio Andreuccetti

E’ il sindaco di Borgo a Mozzano innamorato della politica e della scrittura e il suo ultimo romanzo è già in libreria con la presentazione fissata per domani 26 aprile alle 17.30 nella Sala Antica Armeria (ex-caffetteria) di Palazzo Ducale. Un romanzo con cui Patrizio Andreuccetti (nella foto) parla di guerra, di ideali, di politica, di amore. Si intitola “A blue Butterfly“ e il sottotitolo, Il summit di Lucca per la pace tra Russia e Ucraina ci proietta in uno scenario che vede Lucca al centro di un ipotetico summit datato 26 aprile 2022. Un’occasione storica che mobilita le forze politiche, che incentiva discussioni fra contrapposizioni e slanci unitari di cui il libro testimonia le diverse anime, le identiche passioni. Un romanzo che già nella sua prima presentazione vuole proporsi come stimolo a una discussione costruttiva sui temi e gli scenari che la guerra fra Russia e Ucraina ci pone drammaticamente davanti ogni giorno. Saranno tre gli interlocutori che con Andreuccetti animeranno il dibattito: Elena Cardiello, Tommaso Bedini Crescimanni e Greta Orsi, coordinati da Francesca Fazzi per Maria Pacini Fazzi editore.