Un successo la festa dell’azalea a Camporgiano

Ottocento azalee distribuite a offerta e circa 400 partecipanti alla corsa-passeggiata salutare, tra i boschi di Camporgiano, Vitoio e Casatico, per circa 10 chilometri in mezzo al verde, su un percorso adatto a tutti, adulti e bambini. Cifre che parlano da sole per indicare il successo che ancora una volta ha ottenuto l’iniziativa "Un‘Azalea per la vita", giunta alla edizione n. 38, in collaborazione con Airc, promossa dalle associazioni di volontariato, Pro loco, donatori di sangue Fratres di Casatico-Vitoio, Misericordia, Filarmonica Pietro Mascagni, Gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana, con il patrocinio dell’Amministrazione e con i contributo degli sponsor Conad, Carrefour, Fonte Azzurrina. A coordinare il tutto è da anni la signora Giuliana Magnani di Casatico, attiva fin dalla prima edizione nel 1987. "E’ una manifestazione eccezionale – commenta il sindaco Francesco Pifferi Guasparini- sia per la finalità di reperire fondi da inviare all’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, sia perché coinvolge tutte le associazioni di volontariato del nostro Comune. L’Amministrazione l’ha sempre appoggiata e vogliamo che "un’Azalea per la vita" diventi sempre più una giornata coinvolgente per tutti gli abitanti del Comune". "Siamo soddisfatti del lavoro svolto – aggiunge Giuliana Magnani - e addirittura quest’anno altri paesi hanno aderito venendo a prendere le azalee per distribuirle localmente come il Gruppo paesano di Casciana e Pro Loco di Sillano. "Peccato soltanto per la pioggia che - prosegue - non ci ha permesso di svolgere in pieno il pomeriggio. Comunque appena è ritornato il sereno la festa è continuata". Da parte degli organizzatori un grazie al coro scolastico, alla banda Junior Pietro Mascagni, New Horizon Band, Tdz Sound Music, i paesani di Puglianella, gli amici di Sillicano con i bomboloni, le donne di Vitoio con la pasta fritta.

Dino Magistrelli