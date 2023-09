Un riconoscimento speciale. Marcello Bertocchini riceve la cittadinanza onoraria

Tanta emozione per l’importante riconoscimento attribuito dall’amministrazione comunale di Careggine, a guida Lucia Rossi, al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, con l’ufficializzazione della Cittadinanza Onoraria. Proprio le parole di profonda stima e di gratitudine nei confronti sia dell’uomo sia del professionista alla guida dell’Ente espresse dalla sindaca Lucia Rossi hanno aperto la cerimonia di consegna di una pergamena al merito, a nome di tutta l’amministrazione e della stessa comunità.

Tra l’altro, Marcello Bertocchini è molto legato al territorio del bellissimo borgo della Garfagnana, tra i più caratteristici e panoramici dell’intera Valle, dove possiede un’abitazione situata in pieno centro storico, senza dimenticare anche per le origini locali della moglie, Elvira Colognori. Certamente le motivazioni sono state molto più profonde e, a nome di tutti i consiglieri, presenti al gran completo alla cerimonia con gran parte dei paesani, si è conferito il riconoscimento essenzialmente per la sensibilità dimostrata verso le criticità salienti delle aree interne della provincia di Lucca, con particolare sguardo al drammatico fenomeno dello spopolamento. "Nel corso del suo mandato di presidente della Fondazione Crl, iniziato il 28 aprile del 2017, si è distinto per la particolare attenzione verso la salvaguardia e la promozione delle aree interne e montane della provincia di Lucca, di cui fa parte il nostro comune - ha spiegato Lucia Rossi - . La presenza di Marcello Bertocchini sul territorio è stata ed è costante, vicina e molto interessata a prendere atto direttamente dei problemi e delle singole esigenze per permettere lo sviluppo delle aree montane".

La parola è poi passata all’attuale consigliere comunale, ex sindaco e consigliere regionale Pd, Mario Puppa, che ha ribadito i dettami alla base della decisione condivisa all’unanimità. "Marcello Bertocchini è una persona speciale e non si distingue soltanto per il fatto di essere il presidente della Fondazione, ma e soprattutto per come interpreta e svolge questo importante incarico. In particolare per la costante attenzione che riserva alla salvaguardia e alla promozione delle aree interne e montane della nostra provincia. La presenza di Bertocchini sul territorio è stabile e preziosa. Questo rapporto diretto con gli amministratori locali e i cittadini gli ha permesso di prendere atto di tante esigenze che sono state tradotte in vere e proprie strategie per lo sviluppo delle zone più deboli e marginali. Modalità precise, attuate per combattere le disuguaglianze territoriali e finalizzate a risolvere criticità in ambito infrastrutturale, economico, sanitario, sociale e culturale".

Fiorella Corti