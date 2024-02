Un presepe in ogni casa. Oltre cento iscrizioni e tantissimi premiati. I volti e le categorie

Tanti premi assegnati dalla giuria del concorso “Un presepe in ogni casa“, organizzato dall’Associazione Lucchese “Amici del Presepe“, con l’adesione dell’Arcidiocesi di Lucca e dell’Associazione culturale “Scuola e libertà“. Giuria di cui hanno fatto parte la professoressa Olimpia Niglio per l’Arcidiocesi di Lucca, la professoressa Donatella Buonriposi per l’Associazione culturale “Scuola e libertà“, il giornalista Paolo Mandoli per l’Associazione Lucchese “Amici del Presepe“. Sono state valutate le oltre 110 schede di iscrizione pervenute. Assegnati quattro premi fuori concorso al Presepe poliscenico di Ciciana, alla Comunità parrocchiale Santa Elisabetta di Dezza di Borgo a Mozzano, a Marco Pierotti di Pieve Fosciana ed alla Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano.

Questi invece i primi premi per ognuna delle sette categorie indicate nel bando: Categoria 1 – singoli e famiglie – primo premio a Veronica Giannarini di Ombreglio di Brancoli. Categoria 2 – chiese e comunità religiose – primo premio ad Amici del Presepio di Pieve Fosciana. Categoria 3 – scuole e istituti di istruzione – primo premio agli alunni della Scuola Primaria Santa Dorotea di Viareggio. Categoria 4 – associazioni, gruppi, circoli – primo premio all’Arciconfraternita Santissima Annunziata di Viareggio. Categoria 5 – ospedali e case di riposo – primo premio al Gruppo ACPA di Marlia. Categoria 6 – presepi di carta alla maniera di Giuliano Barsotti – primo premio ai Docenti IRC dell’Istituto Comprensivo di Torre del Lago. Categoria 7 – video e animazioni relative alla scena della Natività – primo premio a Valeria Lorenzetti di Santa Maria a Colle.

Inoltre, primo premio assoluto al Gruppo amici del Presepio di Pieve Fosciana, secondo premio assoluto alla Pro Loco di Marignana di Camaiore e terzo premio assoluto alla Scuola Primaria Don Bosco - Don Bigongiari di Lunata.