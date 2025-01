Un nuovo defibrillatore alla sede di Anteas

Altopascio ha un defibrillatore in più. La cittadina del Tau cardioprotetta. "Aggiungiamo un nuovo tassello grazie ad Anteas Lucca – commenta il sindaco Sara D’Ambrosio - abbiamo infatti inaugurato un nuovo defibrillatore accanto alla sede di Anteas situata nel centro di Altopascio, in via Gavinana 4, sede della Cisl di Toscana Nord, il primo di un progetto più ampio che coinvolgerà altre zone della Provincia. Iniziative simili a breve coinvolgeranno Castelnuovo di Garfagnana, Fornaci di Barga, Lucca, Massarosa, Pietrasanta e Viareggio. Un ringraziamento speciale – conclude D’Ambrosio - va a tutti coloro che hanno contribuito attraverso il cinque per mille, rendendo possibile questo importante investimento per la salute e per la sicurezza di tutti noi, andandosi così a sommare agli altri defibrillatori che negli anni abbiamo installato grazie al contributo delle associazioni e delle realtà del territorio".

