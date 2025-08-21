Un milione per la sicurezza e le aree rurali

Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, annuncia con soddisfazione l’arrivo di oltre 1,1 milioni di euro in finanziamenti per la sicurezza e lo sviluppo del territorio comunale, portati già a variazione di bilancio a fine luglio.

Tra le somme ricevute si evidenziano 400mila euro da due bandi del programma di sviluppo rurale (Psr), un’iniziativa dell’Unione Europea per la crescita delle aree rurali. Nello specifico, i fondi sono destinati al miglioramento e alla realizzazione di infrastrutture per l’uso multifunzionale dei boschi, come il sentiero che collega Acqua Butile e Isola e la rete sentieristica tra Fornovolasco, Petrosciana e Costa Pulita, nella zona della Tana che Urla.

Un ulteriore bando vinto per 450mila euro, che finanzia i lavori di messa in sicurezza del versante soggetto a caduta massi sulla strada comunale Fabbriche di Vallico-Gragliana, in località Forcelli.

Inoltre, ci sono 250mila euro di fondi straordinari dalla Regione Toscana per interventi urgenti dopo gli eventi meteo avversi di marzo. I progetti finanziati includono: interventi di messa in sicurezza sulla viabilità in località Molino, frazione Vergemoli; la rimozione di materiale franato, il taglio di piante e il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla strada comunale Fabbriche di Vallico-Pianelle; la messa in sicurezza della viabilità per San Pellegrinetto; la rimozione di massi e detriti lungo la strada comunale Fabbriche di Vallico-Vallico Sotto, in località Valsozza, che ha isolato tre frazioni.

"Questi risultati confermano la nostra capacità di ottenere risorse cruciali per garantire sicurezza, sviluppo e qualità della vita ai cittadini – commenta il sindaco Giannini – Con oltre 1,1 milioni di euro di investimenti, continuiamo il piano straordinario per la manutenzione e la valorizzazione del nostro territorio a tutela delle famiglie, delle imprese agricole e delle nostre comunità".