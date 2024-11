Un Mediterraneo di pace e un mare di storie ai Musei del Sorriso

“Per un Mediterraneo di pace, un mare di storie” a Lucca e “Dialoghi degli dei” a Capannori per il terzo festival “I Musei del Sorriso”, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Stamani alle 10.30 a Palazzo Ducale, a cura del Museo Paolo Cresci per la Storia dell’Emigrazione Italiana, Michele Neri racconta “Per un Mediterraneo di pace, un mare di storie” per piccoli e grandi spettatori. Tante storie, curiose, strane e divertenti, per ogni sponda su cui arriva il nostro bastimento. Conoscere e apprezzare la diversità per crescere e non avere paura di ciò che viene da lontano. Ascoltare, tradizioni e usanze che ritroviamo anche vicino a noi, per accorgersi che, come le persone, anche le storie viaggiano. Ingresso libero. Sempre stamani ma alle 11 al Museo Athena di Capannori in scena “Dialoghi degli dei”, uno spettacolo di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano/Serena Guardone, una produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi.

La fortuna di Luciano – scrittore e retore greco, di origine siriane, nato a Samosata nel 125 d.C. – è legata soprattutto alla serie dei cosiddetti “Dialoghi degli dei”: un divertissement squisitamente letterario in cui l’autore, attingendo dal patrimonio del mito, offre una rappresentazione originale, ironica, sorprendentemente quotidiana della cosmogonia classica.

Insieme per la prima volta I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica – con il sostegno della Compagnia Lombardi-Tiezzi – si interrogano proprio sul senso profondo della parola “intrattenimento”, alla divertita ricerca di forme desuete per “passare il tempo”. L’evento è a cura di Museo Athena di Capannori e Fondazione Toscana Spettacolo.