Un “Kit Nascita“ di benvenuto per accogliere i nuovi nati

Altopascio accoglie i nuovi nati con uno speciale regalo di benvenuto: è il “Kit Nascita“ realizzato in collaborazione con l’Unicef e con il sostegno delle farmacie (Farmacia Comunale Altopascio, Farmacia Regoli Altopascio, Farmacia Marginone, Farmacia Baldacci Spianate, Farmacia “La Calendula“ Chimenti) e consegnato alle famiglie per celebrare i 120 nuovi nati, con una cerimonia che diventerà un appuntamento fisso annuale. Ad ogni neonato viene donata una speciale sacca di cotone, personalizzata con lo stemma del Tau, contenente una brochure pensata per guidare i genitori attraverso il viaggio della genitorialità, con informazioni preziose sui servizi comunali disponibili e organizzata secondo diverse tematiche, tra cui l’allattamento, i progetti rivolti ai genitori in attesa e ai neogenitori, le strutture educative del territorio e altro ancora.

All’interno della sacca è incluso uno specifico olio di mandorle per il massaggio infantile. Donato alle famiglie anche un ulivo ciascuno, grazie al supporto di Vannucci Piante. "Accogliere un nuovo nato - spiegano l’assessore Valentina Bernardini e la presidente del Consiglio comunale Rina Romani - è una scommessa per il Comune e vogliamo far sentire alle famiglie non solo il calore della comunità, ma offrire loro strumenti concreti per affrontare questa nuova fase della loro vita. Continueremo a sostenere le famiglie, anche attraverso politiche tariffarie agevolate e nuovi servizi educativi per la prima infanzia, su questo aspetto ci saranno presto novità".