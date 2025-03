Un incontro tra religioni ’’Primavera di pace’’. L’iniziativa dell’isi Barga

Primavera di pace, è il titolo di una interessante iniziativa organizzata dall’istituto superiore di istruzione di Barga: un incontro interreligioso dedicato alla riflessione sui valori della pace, della tolleranza e del dialogo tra culture e fedi diverse. Si terrà oggi nella Sala Stefano Antonietti dell’isi Barga, dalle 10,30 alle 13,10.

L’evento è stato voluto e promosso proprio dal dirigente scolastico reggente, professor Germano Cipolletta, in carica dal 4 dicembre 2024 in sostituzione della Preside Iolanda Bocci, per offrire agli studenti un’occasione concreta di crescita interculturale e di cittadinanza attiva.

Organizzato nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica e dell’educazione civica, il progetto mira a sensibilizzare gli studenti sull’importanza della convivenza pacifica e del pluralismo religioso come elementi fondamentali per una società inclusiva e democratica.

L’incontro, moderato dalla prof. Catia Gonnella, sarà aperto dai saluti istituzionali delle autorità; seguiranno gli interventi delle diverse comunità religiose, ognuna delle quali offrirà una riflessione sulla pace e il disarmo dal proprio punto di vista: per la Prospettiva cattolica, Mons. Roberto Filippini, Vescovo Emerito di Pescia; per la Prospettiva buddista lo stesso Germano Cipolletta, buddista praticante; per la Prospettiva valdese Sara Einrich, Pastora della Chiesa Valdese di Lucca; per quella islamica Amr Issa, musulmano praticante; per quella ebraica verrà presentato in apertura un video-messaggio della cantante Noa.

L’evento sarà arricchito da momenti musicali e artistici eseguiti da docenti e studenti della scuola e ancora gli studenti dell’isi Barga saranno protagonisti con letture di pensieri e frasi sulla pace, elaborati durante il percorso didattico.

Sempre gli studenti presenteranno un’ex tempore grafico-pittorica realizzata sul tema della pace, con la partecipazione dello studente Francesco Alberigi. L’evento si concluderà con una sintesi delle riflessioni emerse e un messaggio di saluto finale.

"Dalla nostra scuola - dice il dirigente scolastico Germano Cipolletta - un messaggio per il futuro. Primavera di Pace non è solo un incontro, ma un’opportunità per i giovani di sviluppare competenze di dialogo interculturale e cittadinanza attiva, riflettendo sull’importanza della pace come valore universale".

