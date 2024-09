Un incontro con gli esperti giovedì 4

La presenza dei composti chimici denominati Pfas nei fiumi, nelle acque superficiali, nelle falde, è il tema che sarà affrontato il prossimo 4 ottobre alle 17 nella sala convegni della Banca del Monte in un incontro organizzato dall’associazione Senza Confini che in collaborazione con Greenpeace, sta conducendo un’attenta campagna di informazione.

Spiegano i promotori Tommaso Panigada e Virginio Giovanni Bertini: "Queste sostanze pericolose sono impiegate in tutti i distretti industriali idrovori della nostra Regione per le loro caratteristiche idrorepellenti e lipofobiche, e rappresentano un pericolo per la salute delle persone come dei pesci, nelle acque interne e in quelle costiere, e sono attenzionati a livello mondiale tanto da renderne probabile la loro messa fuori legge"