Un fallimento che brucia ancora per i tifosi

Nel 2005 quando dopo 20 anni Aldo Grassi decise di cedere la società ecco materializzarsi la figura dell’imprenditore siriano Fouzi Hadj, che viveva a Genova. L’arrivo di quello che il compianto professor Franco Scoglio chiamava il "dottore", proprietario della ditta "Katex Italia srl", specializzata in importazione e esportazione di tubazioni e materiale siderurgico, fu salutato con entusiasmo da parte del popolo rossonero. Programmi ambiziosi con l’arrivo di personaggi del calibro di Simoni (d.t.), Landini (diesse), Scoglio (allenatore). Il sogno durò poco... Già nell’estate 2008 il club rossonero conoscerà l’onta del fallimento, per i debiti contratti da Fouzi Hadj, un "buco" di oltre 7 milioni di euro. La Lucchese fu esclusa dalla serie C e riuscì a ripartire dalla serie D, in soprannumero, grazie all’interessamento dell’allora sindaco Mauro Favilla.

e.p.