Un etto e mezzo di hashish in auto, arrestato un ventiduenne

Nella serata dello scorso mercoledì, a Lucca, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno arrestato un 22enne italiano, residente a Lammari, disoccupato, incensurato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle ore 22:50 dello scorso 29 gennaio, mentre percorrevano il viale Luporini, i Carabinieri notavano una Volkswagen Golf con alla guida un giovane, che alla vista dei militari cambiava improvvisamente direzione, cercando di allontanarsi dalla gazzella nel minor tempo possibile. Il tipico comportamento che insospettisce i militari.

A quel punto, infatti, i carabinieri hanno seguito il veicolo e successivamente lo hanno fermato per procedere al controllo di chi era nell’abitacolo. Non appena il conducente della Golf ha abbassato il finestrino, i Militari hanno sentito subito un fortissimo odore di cannabinoidi provenire dall’auto. A quel punto, considerando anche l’imbarazzo ed il nervosismo manifestato dal giovane conducente, hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e del veicolo. Il risultato, è stato un totale di 122 grammi di hashish, 2,40 grammi di marijuana e due bilancini di precisione, il tutto attribuibile al solo 22enne, mentre gli altri quattro occupanti del veicolo, tutti minorenni, risultavano negativi e estranei alle sostanze stupefacenti in possesso del 22enne.

L’arrestato, dopo le formalità di legge, veniva trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida prevista per ieri mattina.

L’udienza, che si è tenuta al tribunale di Lucca, ha convalidato l’arresto del giovane, insieme all’obbligo di firma e di dimora nel comune di Capannori.

