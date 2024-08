Un dibattito molto acceso sulla tassa

Terminata la spiegazione del regolamento da parte dell’assessore Buchignani (in foto), che ha sottolineato come il pagamento dei passi carrabili possa limitare l’abuso della loro richiesta, i partecipanti alla commissione hanno espresso il proprio voto. Tra i sette partecipanti, cinque i pareri favorevoli; due quelli discordanti. Tra i contrari il consigliere Giovanni Giannini, che ha sottolineato la sua preoccupazione riguardo al fatto che il bilancio sia stato deciso ancor prima di stabilire il regolamento. Daniele Bianucci ha ripreso questo punto, mostrandosi sospettoso riguardo al reale utilizzo che il Comune farà dei soldi derivanti da questa nuova imposizione; teme che l’amministrazione sia interessata solo a fare cassa. Bianucci non è contrario al regolamento in quanto tale, ma è preoccupato nell’interesse dei cittadini, che si troveranno a dover pagare una tassa ulteriore.

S.G.