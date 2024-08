“Un dazio illegittimo, tutto sulle spalle di settemila famiglie“

Per il consigliere comunale del Pd, Vincenzo Alfarano, la nuova tassa sui passi carrabili ha un fondo di illegittimità. “Sul nuovo regolamento approvato dalla maggioranza sui passi carrabili, imponendo una nuova tassa ai cittadini lucchesi, dobbiamo rilevare che la voglia di fare cassa è stata probabilmente cattiva consigliera ed apre la strada a possibili ricorsi dei cittadini per illegittimità dell’imposizione - sostiene Alfarano - . L’amministrazione Pardini, nuova amministrazione delle tasse, non si è infatti limitata ad imporre il pagamento ai cittadini titolari di accessi riconoscibili per opere o manufatti, ma si è spinta nettamente oltre, imponendolo anche in caso di accessi a raso, ovvero senza opere o manufatti idonei a costituire un gravame per i beni della pubblica amministrazione o comunque di uso pubblico“.

“Ripetiamo, la fretta di fare cassa a scapito dei cittadini lucchesi, probabilmente ha portato il Comune ad ignorare pronunce, anche recenti, della giurisprudenza - continua Alfarano - , le quali escludono che gli accessi a raso possano costituire presupposto per imposizione di una tassa, risultando in questo caso l’imposizione arbitraria ed incostituzionale. Il dibattito sul tema è stato surreale e si è svolto tra il 6 ed il 7 di agosto, volendo evidentemente la Giunta far passare il provvedimento in modo da evitare una più alta attenzione sulla questione“.

“L’amministrazione comunale introduce per più di 7mila famiglie un nuovo balzello con la tassa sui passi carrabili, che fino ad oggi erano gratuiti, e in Consiglio comunale boccia la nostra proposta di costituire coi nuovi introiti un fondo di solidarietà sociale per sostenere i 768 nuclei familiari lucchesi che stanno affrontando l’emergenza abitativa e che quest’anno, per la prima volta, rischiano di rimare senza il contributo affitto: è evidente che l’unico intento di sindaco e assessori è di fare cassa, perché quando si punta tutto sulle feste e le lucine alla fine arriva poi anche il momento di pagare i conti. E poiché nella nostra città purtroppo non c’è Pantalone, è naturale che a frugarsi nelle tasche devono essere i lucchesi“: così i gruppi consiliari del centrosinistra (PD, Lucca Futura, Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista, Lucca è un grande noi, Lucca civica-VOLT-Lucca è popolare), in merito all’approvazione del regolamento sui passi carrabili durante l’ultimo Consiglio comunale.