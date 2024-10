Un concerto di beneficenza per restaurare lo storico trittico

Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Borsigliana di Piazza al Serchio, il Coro Alpi Apuane, diretto dal maestro Luca Bacci, ha tenuto un applaudito concerto di beneficenza per raccogliere fondi destinati al restauro del trittico cinquecentesco attribuito al pittore Lorenzo Costa, presente in chiesa, entrando sulla destra. Magistrale come al solito il concerto vocale del Coro Alpi Apuane, che ha eseguito numeri brani del suo vasto repertorio. Al termine un familiare rinfresco offerto dal sacrestano Virgilio Brega. L’interessante trittico in legno, datato 1503, è stato attribuito al pittore Lorenzo Costa, nativo di Ferrara e alla sua scuola, di gusto tardo gotico, con la Madonna ed il Bambino ed ai lati il vescovo San Prospero e l’apostolo San Giacomo il Maggiore. In alto, nelle cimase, l’Annunciazione ed il Padre Eterno. Nella cuspide centrale è raffigurato un santo frate francescano, in attesa di una sua precisa identificazione dopo il restauro. In particolare si attende vedere se la pittura presenta le stimmate per identificarlo senza ombra di dubbio con San Francesco d’Assisi.

Il trittico fu rubato nella notte fra il 14 e 15 dicembre 1968, poi fortunatamente recuperato dal Nucleo tributario della Guardia di Finanza in un appartamento di San Terenzo di Lerici (La Spezia) nella primavera 1970. Si disse allora che il quadro fosse destinato ad una raccolta privata a Washington. Restaurato a Lucca, a cura della Soprintendenza, dall’equipe del professor Gazzi, fu riportato a Borsigliana nel 1979. Il trittico nella sua interezza si presenta oggi in non buone condizioni sia nella parte pittorica, sia nella cornice. La parte inferiore della veste di San Giacomo è stata rovinata dal tempo, ma soprattutto in conseguenza del furto.

Dino Magistrelli