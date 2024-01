“Un bel partire, ma può essere migliorato“

La parola ora passa ai sindacati che nei giorni scorsi hanno espresso perplessità sul nuovo piano di trasporto pubblico urbano. “Non ho fatto altro che rilevare possibili migliorie che ci eravamo già prodigati a sottolineare in occasione del confronto in Comune – premette Nicola Da San Martino, segretario Fit Cisl –. Il nuovo piano del Tpl è complessivamente un buon lavoro, ma resto dell’idea che si poteva fare di più recuperando sull’extraurbano quei chilometri che restavano d’avanzo. Perchè il punto è proprio questo: le rotte urbane sono state complessivamente potenziate, ma quelle extraurbane soffrono. Penso all’Oltreserchio, che tra l’altro si era fatto promotore di una petizione. Ma anche al quartiere di San Marco, a quello di via delle Gardenie a Pontetetto, a San Donato dove le corse ci sono ma troppo rarefatte“. “Al contrario – continua Da San Martino – non sono così ottimista sull’affluenza sulla linea 4 che collega la stazione in direzione Mugnano, passando dai quartieri dell’Arancio e di San Filippo. Sarei felice di sbagliarmi, mi auguro che ci sia spazio per un check in corso d’opera e che quindi si possano apportare eventuali correttivi“.

Per il sindacalista Cisl su tutto resta il problema del taglio netto alla linea extraurbana Lucca-Pisa aeroporto via Ripafratta. “Si spezzerà in due tronconi che convergeranno a Ripafratta, con due autobus distinti anzichè uno come era fino ad ora. E’ un disagio di cui abbiamo riscontro diretto da parte dei pendolari, sia lavoratori che studenti universitari che devono ricorrere alle navette per raggiungere, ad esempio, il Cisanello. Decisamente da rivedere“.

Mentre sui parcheggi scambiatori, collegati da navette, si aprono prospettive. “E’ un passaggio importante su cui l’amministrazione, e l’assessore Santini, hanno mostrato disponibilità. Va analizzato in seconda battuta rispetto all’avvio del piano complessivo sulla mobilità ma credo che sarebbe una svolta importante per il servizio e per la città“.