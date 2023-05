Un addetto alla segreteria Un apprendista impiegato

1 Addettoa funzioni di segreteria. Per un’azienda specializzata in attività di consulenza e comunicazione: inserimento dati clienti, gestione centralino. Richiesta capacità di utilizzo e gestione dei principali social media (reel, stories - canva e capcut) e TikTok, ottima conoscenza della posta elettronica e disponibilità a occasionali trasferte in Italia, per affiancare i titolari nella loro attività di consulenza. Possibilità di svolgere le attività in smart-working (è richiesta la presenza in sede almeno due giorni a settimana). Per candidature: Alessio Veneziano 3937766622 - [email protected]

1 Apprendista impiegatoa amministrativo: bollettazione, fatturazione, gestione organizzazione magazzino e materie prime, attività di centralino. Inviare e-mail a: [email protected]