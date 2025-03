Ultimi biglietti disponibili per i “Ciarlatani“ di Silvio Orlando

Un gran ritorno quello di Silvio Orlando al Teatro del Giglio Giacomo Puccini dopo il grande successo del 2023 con “La vita davanti a sé“. Il popolare attore napoletano infatti è in scena a Lucca con l’ultimo spettacolo prodotto dalla sua Compagnia, “Ciarlatani“ da Los Farsantes, scritto e diretto dallo spagnolo Pablo Remón e tradotto in italiano da Davide Carnevali. “Ciarlatani“ è una commedia in cui solo quattro attori – con Silvio Orlando: Francesca Botti, Francesco Brandi e Blu Yoshimi - viaggiano attraverso decine di personaggi, spazi e tempi, una satira sul mondo del teatro e dell’audiovisivo, ma anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione. Per le tre le recite in programma di “Ciarlatani“, sesto titolo della Stagione di Prosa 2024-2025 - stasera e domani alle 21, domenica alle 16 – rimangono ancora pochissimi biglietti.

“Ciarlatani – afferma Pablo Remón nelle note di regia – racconta la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro. Anna Velasco è un’attrice la cui carriera è in fase di stallo. Dopo aver recitato in piccole produzioni di opere classiche, ora lavora come insegnante di pilates e nei fine settimana fa teatro per bambini“. “Tra soap opera televisive e spettacoli alternativi – continua il regista – Anna è alla ricerca del grande personaggio che la farà finalmente brillare. Diego Fontana è un regista di successo di film commerciali che si sta imbarcando in una grande produzione: una serie da girare in tutto il mondo, con star internazionali. Un incidente lo porterà ad affrontare una crisi personale e a ripensare la sua carriera. Questi due personaggi sono collegati dalla figura del padre di Anna, Eusebio Velasco, regista di culto degli anni ’80, scomparso e isolato dal mondo“.