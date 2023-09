Ultimati gli interventi alla rotatoria: "Una miglioria per la viabilità e per la sicurezza di mezzi e pedoni"

Sono stati ultimati a Castelnuovo i lavori alla rotonda tra via Azzi, via Fabrizi e viale Pascoli nella zona di Carbonaia, vicino alle sedi della scuola Primaria, Materna e Istituto professionale “Simoni“. Tutto pronto quindi per l’inizio del nuovo anno scolastico nel capoluogo garfagnino. Con la realizzazione del marciapiede, l’installazione del parapetto e il completamento della segnaletica stradale può dirsi definitivamente concluso l’intervento.

"Ringrazio - afferma il sindaco Andrea Tagliasacchi - il progettista, ingegner Marco Ceccarelli, la ditta Intersonda s.r.l., esecutrice dei lavori, i suoi operai e tecnici che hanno organizzato il lavoro in maniera tale da creare meno disagi possibili con generosità e professionalità, e il responsabile unico del procedimento (Rup) Vincenzo Suffredini dell’Ufficio tecnico comunale. L’opera rappresenta una miglioria per la viabilità del capoluogo e per la sicurezza di mezzi e pedoni".

Inoltre, in relazione all’inizio dell’anno scolastico 20232024, l’amministrazione comunale informa che al link https:www.castelnuovodigarfagnana.info...servizi... è stata pubblicata la lettera riguardante i servizi di mensa e trasporto. Sul link dell’Istituto Comprensivo https:iccastelnuovo.edu.it è possibile per le famiglie visionare la comunicazione inerente l’inizio delle attività scolastiche.

"L’inizio dell’anno scolastico - ha esordito il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Andrea Tagliasacchi - rappresenta un momento significativo, non solo per gli attori del mondo della scuola, ma anche per le amministrazioni pubbliche. Diamo atto dell’impegno profuso dai comuni nell’apporre importanti migliorie agli impianti scolastici, nel sostenere i progetti educativi e nell’implementare i servizi e l’innovazione tecnologica del sistema scolastico locale". "L’Unione Comuni Garfagnana - ricorda il presidente - ha sostenuto l’avvio del corso Itet Agrario, Agroalimentare e Agroindustria presso l’Isi Garfagnana, mettendo a disposizione attività e strutture, il centro vivaistico “La Piana“ di Camporgiano e il Giardino Botanico “Maria Ansaldi“ nella Pania di Corfino, per sviluppare operativamente il piano di studi, forte anche dell’esperienza e dell’impegno decennale in tema di biodiversità e transizione ecologica".

"L’Ente - aggiunge il presidente - rinnova quindi anche quest’anno il proprio impegno a collaborare con gli istituti scolastici del territorio per proporre iniziative, potenziare i tanti progetti ai quali le scuole da anni partecipano e presentare nuove proposte che vorremmo condividere per accompagnare i nostri ragazzi durante il loro percorso formativo e di crescita". Infine un augurio personale del presidente Tagliasacchi: "Il primo giorno di scuola - ha concluso - rappresenta sempre l’inizio di una nuova ed avvincente avventura da affrontare con spirito di sacrificio ed entusiasmo. È il giorno dei buoni propositi, quello in cui si pongono le basi per percorrere, da protagonisti, un nuovo tratto del proprio cammino di crescita".

Dino Magistrelli