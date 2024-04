Ultima ricca giornata per ’Lucca Classica’: il finale in San Francesco

Ultima giornata di “Lucca Classica“ al via alle 10, nei giardini di Villa Oliva a San Pancrazio: un ricordo del maestro Herbert Handt, itinerario botanico e musicale, con Marco Pardini e il quartetto di clarinetti del conservatorio Boccherini. Bedřich Smetana sarà celebrato alle 10,30 in sala Ademollo a Palazzo Ducale dal Quartetto Guadagnini; alle 11, con partenza da Cortile Carrara, la Filarmonica Giacomo Puccini di Segromigno in Monte. Alla stessa ora, alla Fondazione Barsanti e Matteucci, il flautista Filippo Rogai suonerà Telemann, Varèse e Piazzolla. Alle 15, Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti, parlerà delle influenze che l’estetica pucciniana ha esercitato sulle arti visive italiane. Sempre alle 15, nella chiesa di San Salvatore, Gabriele Bonci, allievo del Boccherini, eseguirà il “Carnaval“ di Schumann. Alle 16, Rossini, Donizetti, Verdi e Puccini proposti dalla corale Alfredo Catalani di Lammari diretta da Antonio Cipriani, nella cappella della casa Don Gori di Marlia. Infine, alle 17, in San Francesco, l’orchestra e il coro del Boccherini nella “Messa di Gloria“, composta da Puccini a 20 anni: baritono Estefan Florin, tenore Antonello Palombi; direzione del coro, Sara Matteucci e dell’orchestra, GianPaolo Mazzoli.