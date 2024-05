Lavori di restauro in corso. La marginetta votiva tornerà all’antico splendore

E’ in corso la ristrutturazione della marginetta votiva situata a Camigliano, sullo ‘Stradone’ nel tratto compreso tra via Delle Pianacce e via Delle Ralle. Ad annunciarlo sono l’assessore ai Lavori pubblici Davide Del Carlo e il consigliere comunale Gianni Campioni. Un intervento importante, perché il bene storico-architettonico di proprietà comunale ha un alto valore simbolico per la comunità. L’edificio ha una forma semicilindrica con facciata in stile neoclassico caratterizzata da un frontone a timpano che sovrasta un’apertura incorniciata da due lesene. L’ingresso ad arco è chiuso da un cancellato in ferro ed è sovrastato da una lapide in marmo con iscrizione.

Al suo interno è presente un piccolo altare con opere pittoriche. L’intervento di recupero piuttosto complesso, che è stato concordato con la Soprintendenza, prevede dopo il taglio della vegetazione che ricopriva l’edicola sacra, che ha aumentato la visibilità e quindi anche la sicurezza stradale, la messa in sicurezza della marginetta attraverso la centinatura della volta. Dal punto di vista strutturale saranno realizzati l’allargamento delle fondazioni, la ricostruzione della compagine muraria e il rifacimento della copertura. I lavori interesseranno anche gli intonaci esterni e sono finalizzati alla ripulitura, al consolidamento nelle zone di distacco e alla tinteggiatura complessiva di tutta la superficie esterna. In programma anche interventi sugli intonaci interni con opere di pulizia, stuccatura, consolidamento.

M.S.