Notte di paura sulla Lodovica, l'auto si ribalta e sfiora il baratro. Tragedia sfiorata

Lucca, 12 maggio 2024 – Notte di paura per una delle strade più trafficate di tutta la Lucchesia, che è diventata involontaria protagonista di una scena spaventosa, che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più disastrose. Grave incidente sulla via Lodovica dove, nella notte di venerdì, una Range Rover Evoque bianca con a bordo quattro giovani, tutti 20enni, ha urtato, per cause ancora in via di accertamento, in due punti il muretto di contenimento del tratto in senso unico che collega l’abitato di Borgo a Mozzano con la sua frazione di Piano della Rocca.

L’auto senza più controllo è finita ribaltata al bordo della careggiata dopo una corsa sul tettuccio dell’auto, fortunatamente senza coinvolgere altre auto in transito. Una scena da film, che vedendo le codizioni dell’auto a fine corsa non può che lasciare basiti. Il mezzo negli urti che si sono succeduti, mentre procedeva in direzione Garfagnana, ha perso due ruote e molti detriti sono finiti, oltre che lungo il tratto viario, anche nei sottostanti binari della ferrovia. Tragedia sfiorata, dunque, visto che lo sfondamento del muro avrebbe comportato un salto in basso di una decina di metri, anche se uno dei due feriti ha riportato un serio trauma cranico.

Due degli occupanti del mezzo sono usciti ammaccati, ma illesi, mentre a un terzo è stato riscontrato un trauma toracico e, dopo le prime verifiche del sanitari giunti con una ambulanza della Misericordia di Coreglia, è stato condotto all’Ospedale San Luca di Lucca in codice giallo. Rosso, invece, il codice di emergenza sanitaria per il quarto, il più grave, che a sua volta, oltre al trauma cranico ha riportato anche un trauma toracico. Operativi sul luogo del sinistro, due ambulanze, di cui una infermieristica, inviate dal 118 dopo la chiamata arrivata alla centrale operativa alle 22,40, i carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana con I militari della stazione di Borgo a Mozzano e gli addetti alle Ferrovie dello Stato, impegnati nello sgombero dei detriti caduti sui binari. Transito interrotto verso nord e viabilità deviata automaticamente sulla SS 12 del Brennero.