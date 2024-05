In Toscana l’aurora boreale: 11 maggio, dove e a che ore vederla

Firenze, 11 maggio 2024 – Per la seconda sera di seguito, dopo il cielo colorato di venerdì 10 maggio, la Toscana vede l’aurora boreale. Uno spettacolo incredibile nelle nostre zone.

L’esperto racconta l’aurora boreale

Un fenomeno che nel nord Europa è comune, ma in Italia molto molto raro. Una serata con il naso all’insu ovunque, per vedere per la seconda notte di seguito la meraviglia del cielo che si colora di varie sfumature: dal verde al rosa intenso.

Aurora boreale, “Uno spettacolo incredibile”

Dove e quando andare a vedere l’aurora boreale? Serve guardare verso nord (basta orientarsi con una comune bussola) e scegliere un luogo che sia privo di fonti luminose. L’ideale è dunque un posto in campagna, che ci permette di godere appieno dello spettacolo. Diversi osservatori aprono le porte a tutti in questo sabato 11 maggio speciale. L’osservatorio di Roselle a Grosseto è una di queste strutture.

L'aurora boreale vista dall'Umbria

Istruzioni su come vedere l’aurora boreale

A cosa è dovuta l’aurora boreale? Il fenomeno è dovuto a una tempesta solare, che espelle materiale proiettato poi verso la terra. Il materiale stesso viene a contatto con l’atmosfera e, grazie a una serie di processi, colora il cielo di quelle striature che abbiamo visto nelle foto che a migliaia sono state postate sui social.

Perché l’aurora boreale in Italia? E’ dovuta all’intensità altissima della tempesta solare, che gli studiosi hanno classificato in grado 4 (il massimo è 1). Una tempesta la cui forza, in qualche modo, è arrivata fino a Paesi che di solito non vedono l’aurora boreale, come appunto l’Italia.

Qual è la differenza tra aurora boreale e aurora polare? L’aurora polare è un’aurora boreale che però si manifesta solo al polo. Quando l’aurora compare in uno dei due emisferi, come in questo caso in Italia, è detta boreale.

L’orario migliore per l’osservazione dell’aurora boreale in Toscana nella serata dell’11 maggo è dal momento in cui tramonta il sole in poi, dunque da quando fa buio. A partire indicativamente dalle 22 lo spettacolo dovrebbe tornare in cielo.

Un fenomeno conosciutissimo nel nord Europa. Nell’antichità l’aurora boreale è stata ovviamente anche oggetto di leggende e credenze da parte dei popoli. Ad esempio si pensava che le scie colorate dell’aurora boreale fossero rilasciate da una volpe magica in cielo. Mentre il colore rosso veniva ritenuto segno di sventura.