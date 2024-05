Anche in Toscana l’aurora boreale? Istruzioni e probabilità di vederla

Firenze, 10 maggio 2024 – Aurora boreale possibile anche in Toscana. Anche se le probabilità non sono altissime, potremmo imbatterci in un fenomeno raro alle nostre latitudini e che comunque si era già presentato nei mesi scorsi.

Uno spettacolo unico, che nell’estremo Nord Europa è la norma e che colora il cielo di varie sfumature, dal rosa al verde.

Come si forma l’aurora boreale? Essa è il risultato della collisione tra le particelle cariche (principalmente elettroni e protoni) che costituiscono il vento solare e le particelle gassose della termosfera terrestre (da decine a centinaia di km oltre la sommità della nubi), come spiegano i principali servizi meteo.

In questi ultimi giorni il vento solare è stato particolarmente intenso, con espulsioni di masse dal sole verso la terra. Questo ha portato lo Space Weather Prediction Center, che appunto a livello internazionale fa previsioni sulle tempeste solari, a emettere una previsione per una tempesta molto forte, di grado 4.

In Toscana l’aurora boreale fu visibile l’ultima volta il 5 novembre 2003, con foto clamorose che arrivarono da alcuni osservatori. Lì la tempesta fu di grado 7. La probabilità di vedere l’aurora boreale stavolta è piuttosto bassa.

Il picco sarà tra venerdì 10 e sabato 11 maggio intorno alle 6, quando in Toscana sarà già giorno. Chi volesse provare a vederla deve, durante la notte e fino appunto all’alba, guardare verso nord in condizioni di minor luce possibile.