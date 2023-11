Incredibile aurora boreale: spunta nei cieli che quasi mai l’hanno vista

Firenze, 5 novembre 2023 – Un fenomeno quasi incredibile, che fa saltare dalla sedia gli appassionati di astronomia e gli addetti degli osservatori. Una splendida aurora boreale è stata vista nella serata di domenica 5 novembre nei cieli del centro-nord Italia.

Il fenomeno si è spinto fino in Toscana. E la foto che arriva dalla Val d’Orcia è in breve diventata virale. Decine sono gli scatti, uno viene condiviso anche dal presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

"Nell'ultima ora – dice l’Associazione astrofili fiorentini – dal centro nord Italia, é stata avvistata l'aurora boreale. Si tratta di un evento rarissimo per le nostre latitudini e sta ad indicare una fortissima attività solare. É stata osservata anche dalla Toscana”.

Cos’è l’aurora boreale

L'aurora polare, che nell'emisfero settentrionale della Terra prende il nome di aurora boreale, è un fenomeno ottico per il quale si possono ammirare nell'atmosfera delle bande (archi aurorali) in movimento di colore rosso, verde e azzurro, frutto dell'incontro fra particelle portate dai venti solari e l'atmosfera. Per la conformazione della Terra sono solitamente visibili per lo più nei Paesi scandinavi e in Islanda.