Il primo sentimento si chiama amore

I sentimenti sono stati d’animo, condizioni affettive che possono durare più a lungo delle emozioni, essere positivi come la felicità e l’amore o negativi come l’odio e la vendetta. Ogni relazione umana, si basa su sentimenti magari mai espressi e annegati nelle profondità dell’anima. I sentimenti sono le radici portanti del nostro essere e di volta in volta ci indicano il percorso della vita, guidano le azioni e i comportamenti di noi essere umani in un contesto affettivo e relazionale molto intricato. Il turbamento emotivo provocato dai disastri ambientali e dalle guerre ha effetti drammatici sulle persone con rischi sulla sopravvivenza, diffusione della fame, aumento dell’impoverimento, migrazioni devastazioni e degrado. Queste esperienze tuttavia permettono alle persone di entrare in contatto con la propria dimensione interiore e di esplorare il proprio mondo emozionale e le dinamiche che lo sorreggono.

Solo l’amore in questa invasione di sentimenti negativi, illumina l’ anima insieme al desiderio, forza propulsiva dei sentimenti e delle passioni. E’ una realtà seducente e inafferrabile che oltrepassa ogni forma di divieto e libera le persone dalla prigionia della realtà e della razionalità. L’amore è un sentimento limpido e puro anche se il linguaggio di chi ama è spesso pieno di parole non dette. La premessa per vivere un amore è di lasciarsi trasportare dalle emozioni riuscendo a comprendere le risposte di affetto di chi abbiamo vicino attraverso la conoscenza intuitiva e emozionale di questa persona. Il sentimento si esprime al meglio quando una relazione vive conciliata con la razionalità. L’armonia tra ragione e amore, difficile da raggiungere, può essere chiarita dalla forza del sentimento. Infatti il mondo degli affetti e delle emozioni è una carica energetica sorprendente capace di risvegliare la personalità di ogni individuo sulla riflessione che l’amore che non si è saputo dare forse per prudenza egoistica è quello che ci ha fatto sprecare i momenti più belli della esistenza. L’amore segna l’animo di ciascuno di noi, permette ogni possibile trasformazione interiore e garantisce a chi ama e a chi è amato un vero valore della vita.