In campo con “Always Close To You“. Cartiere Carrara alla fiera in Olanda

Si chiama "Always Close to You" lo stand che Cartiere Carrara presenterà a "Interclean", la più importante Fiera mondiale della pulizia e dell’igiene, in programma ad Amsterdam, da martedì 14 a venerdì 17.

Uno stand che riflette l’importante piano di crescita di Cartiere Carrara in Europa e l’impegno radicato dell’azienda nel fornire supporto personalizzato ai propri clienti.

Cartiere Carrara, tra i principali produttori e trasformatori europei di carta da 150 anni, ha infatti recentemente inaugurato un nuovo centro logistico in Olanda e, a breve, sarà attivo anche quello in Spagna. I due hub, che vanno ad aggiungersi alle presenze già consolidate in Italia e nel Regno Unito, non solo miglioreranno la capacità di distribuzione dell’azienda, ma rafforzeranno anche la promessa di essere sempre vicini alle operazioni commerciali dei propri clienti.

"Con il nostro stand ‘Always Close to You’, vogliamo comunicare ai nostri clienti che siamo qui per loro, più che mai - dichiara Mario Carrara, vicepresidente di Cartiere Carrara - . La nostra produzione è e continuerà ad essere 100% made in Italy, ma occorre concentrarsi sulle diverse sfide che il mercato, sempre più globale, ci pone davanti".

"Oggi serviamo oltre 50 Paesi nel mondo - aggiunge - , in particolare nell’area europea e per questo abbiamo ritenuto indispensabili questi investimenti al fine di garantire una vicinanza costante ai nostri clienti comprendendone meglio le esigenze e offrendo soluzioni su misura per il loro successo".

Allo stand di Cartiere Carrara saranno allestiti cinque corner per presentare il ventaglio di soluzioni per il mercato professionale: la Gamma CCPro che, con le due linee di sistemi Essentia ed EvSolution garantisce le migliori soluzioni d’igiene per tutti i segmenti del mercato Away from Home; BulkySoft, con le sue tre linee, Excellence, Premium e Classic, risponde ai molteplici bisogni di segmenti e aree molto differenti tra loro.

E, ancora: la Linea BulkySoft Comfort, realizzata con materiale riciclato per offrire il miglior rapporto qualità/costo in uso; la Gamma BulkySoft Forte Havana ricavata da imballaggi usati e scarti di cartone come materia prima mentre la novità è rappresentata dall’Extra Fast Dissolving Tissue, una gamma selezionata di igieniche, realizzate con carte specifiche ad altissima dissolvenza, concepite per gli scarichi più problematici.