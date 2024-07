Flussi turistici: crescita in città “Rialzo sano, daremo più servizi“

La percezione di ogni lucchese trova riscontro nelle statistiche: aumentano i turisti attratti dalla nostra città. I dati dei primi cinque mesi del 2024 elaborati dall’Ufficio turismo del Comune di Lucca evidenziano infatti una ulteriore crescita di qualità e quantità dei flussi per il territorio, superando anche i numeri del 2023, già ritenuti straordinari, e comunque ancora non nel pieno della stagione.

Dal mese di gennaio al mese di maggio si sono registrati ben 119.103 arrivi sul territorio comunale (contro i 112.658 del 2023) con una crescita del 5,7% e 194.934 presenze (contro le 182.782 del 2023) per un incremento del 6,6%. Numeri che evidenziano e confermano i trend da affermata meta turistica a livello internazionale. Secondo l’analisi dei dati elaborati, i turisti sul territorio comunale sono per lo più stranieri, con prevalenza di famiglie con bambini, coniugi over 60, gruppi di amici e giovani coppie. Prosegue quindi il piano di lavoro dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il tempo di permanenza e la qualità dei flussi.

“Nei primi due anni di mandato - dichiarano il sindaco Mario Pardini e l’assessore al turismo Remo Santini - ci siamo concentrati sulla promozione internazionale, guadagnando l’attenzione delle principali testate giornalistiche di tv e carta stampata, e al tempo stesso abbiamo lavorato per consolidare la reputazione di Lucca, puntando sui suoi simboli: le Mura, le piazze le chiese, i musei, ma anche gli itinerari fuori dalla cerchia urbana, attraverso la sinergia con l’Ambito turistico della Piana di Lucca, e la creazione di collaborazioni importanti con realtà vicine quali Viareggio e Collodi per creare itinerari diffusi. Concetto - proseguono - che amplieremo nei prossimi mesi, puntando sui cammini e sulle bellezze delle frazioni come già abbiamo iniziato a fare con campagne mirate come Lucca Trekking e Lucca bike hub. Una città che deve preservare e sviluppare la sua identità come missione principale. Siamo molto soddisfatti dei risultati finora conseguiti, ma dobbiamo essere sempre più capaci di far vivere a tutti i visitatori un’esperienza, da poter ripetere e trasmettere”.

Alcuni eventi sono ormai un brand come Lucca Magico Natale, Lucca in Maschera, Lucca Gustosa, E lucevan le stelle.

Laura Sartini