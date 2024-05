Presentazione del nuovo libro di poesie di Virginio Giovanni Bertini

Domani alle ore 17.30, all’Auditorium della Cgil di Lucca, in viale Luporini 1115, verrà presentato l’ultimo libro di poesie di Virginio Giovanni Bertini, con foto di Liliana Barone. Il titolo è “Inversione di rotta (grafico e editore Maurizio Della Nave)“ con prefazione di Gianni Quilici, poeta e critico cinematografico e con la postfazione di Laura Marchetti, docente di antropologia e pedagogia interculturale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, saggista, ecologista e pacifista, autrice di pubblicazioni sull’immaginazione materiale, la tradizione orale, la fiaba e il mito. “Inversione di rotta” verrà introdotto dalla professoressa Elisa Bertoni, docente di discipline letterarie e latino al Liceo scientifico “Vallisneri“, cui seguiranno interventi, letture di brani, musica e riflessioni, moderate da Gianni Quilici. Ospite d’onore Dante Unti, a cui è dedicata una delle 26 poesie, internato militare italiano, fatto prigioniero dalle truppe tedesche dopo la rivolta sconfitta di Ragusa nel 1943, oggi 104enne. Il libro si può trovare a Lucca Libri Libreria Caffè Letterario, in viale Regina Margherita. Il libro è suddiviso in quattro parti e riassume un percorso di vita e di impegno civile dello scrittore: tematiche esistenziali e sociali, vissute spesso anche direttamente, da una fraternità operaia e umana a una nuova visione ecologista, dove la natura assume un ruolo di primo piano. Punto di riferimento nel movimento studentesco lucchese nel 1967/68, Bertini ha vissuto una esperienza sindacale nella Cgil della Fiat a Torino e la partecipazione in prima persona e fino a 13 giorni a due scioperi della fame, in una grande mobilitazione di una Rete sociale per i diritti dei migranti a Lucca, nel 2000 e nel 2006, con esiti entrambi vittoriosi. Autore di numerose pubblicazioni, oggi Bertini (nella foto) fa parte dell’Associazione Senza Confini ed è impegnato nei movimenti per pace, difesa della salute, ambiente e beni comuni.