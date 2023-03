Udienza con il Papa il 22 aprile Quando e come prenotarsi

Tante persone anche dalla Garfagnana si preparano ad andare a Roma, il 22 aprile, nell’aula Paolo VI all’udienza con Papa Francesco in occasione della giornata di ringraziamento per la beatificazione di Armida Barelli. L’iniziativa è promossa dall’Azione Cattolica Italiana dell’arcidiocesi di Lucca. Un pullman è già stato completato e ora se ne sta predisponendo un secondo e le relative prenotazioni si accettano fino al 29 marzo. Il costo è di 50 euro a persona e di 45 per due o più componenti della stessa famiglia. La partenza da Castelnuovo sarà alle ore 4 del 22 aprile davanti al piazzale del Centro Medico Ippocrate di Torrite. Alle 4.45 il ritrovo di tutti i partecipanti della Diocesi al Palazzetto dello Sport a Lucca. Rientro in tarda serata. Info e prenotazioni della Valle del Serchio contattare Gabriele al 346.4923464.

Dino Magistrelli