Uccise la moglie in un incidente simulato

E’ saltata l’udienza conclusiva prevista ieri in Corte d’Assise a Lucca per il processo a Daniele Mazzolini, accusato dell’omicidio della moglie, l’ex agente di polizia municipale di Pietrasanta Anna Lucarini. Un impedimento del presidente della corte, il giudice Raffaella Poggi, ha costretto a rinviare tutto al 14 febbraio. Una data quasi beffarda visto che si tratta della festa degli innamorati, mentre dietro la tragedia avvenuta il 9 ottobre 2022 sulla Sarzanese, a Pietrasanta, c’è tutto fuorché d’amore. Il 62enne, che deve rispondere anche di maltrattamenti alla figlia, secondo l’accusa maltrattava anche la moglie, di 58 anni. Per l’accusa avrebbe simulato un incidente per ucciderla dopo che lei gli aveva comunicato l’intenzione di volersi separare.

Il pm ha chiesto la pena dell’ergastolo con tre mesi di isolamento diurno.