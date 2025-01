Uccisa da un’auto. Vittima una psichiatra

Tragedia della strada nella tarda serata di ieri sulla via di Fondovalle, all’altezza del comune di Gallicano dove, alle 19, una donna, Annalisa Bani, 50 anni originaria di Livorno, è stata travolta in prossimità del Superstore Conad locale da un’auto che stava transitando in direzione Lucca.

Il violentissimo impatto sul cofano della Fiat 500 bianca, condotta da un giovane di Borgo a Mozzano, è avvenuto sotto una pioggia battente e ha sbalzato la donna sull’asfalto, trasformando la strada in uno scenario sconvolgente, con oggetti personali della 50enne sparsi ovunque e i sacchetti della spesa appena fatta incastrati sotto la stessa auto. Un quadro incredibilmente tragico e sconfortante, per un incidente che, al momento, risulta ancora da valutare riguardo l’esatta dinamica, informazioni al vaglio dei carabinieri, e con il conducente dell’auto coinvolta disperato e in evidente stato di choc.

Il giovane, forse anche leggermente ferito, è stato a sua volta soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana. Sono risultati purtroppo tutti inutili i tentativi di rianimare la donna da parte dei sanitari e dei parasanitari intervenuti sul posto a bordo di un’ambulanza della Misericordia del Barghigiano e di una seconda della Croce Rossa di Bagni di Lucca.

Attivato sul momento anche l’elisoccorso regionale Pegaso, poi non atterrato visto le tragiche circostanze, purtroppo, ravvisate. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Gallicano, davanti alla quale è avvenuto di fatto l’incidente, per i rilievi, e personale della Provincia di Lucca per la viabilità e la successiva pulizia delle carreggiata. La vittima, la dottoressa Annalisa Bani, originaria di Livorno, era dirigente medico psichiatra dell’Azienda Toscana nord ovest molto conosciuta in Valle, coordinatrice aziendale dei gruppi operativi adulti dedicati a persone con disturbo dello spettro dell’autismo (DSA) e referente del Gruppo operativo dedicato a persone adulte con tale disturbo in Zona Distretto Valle del Serchio.

Fiorella Corti