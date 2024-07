Uccide un tunisino a Palermo. Arrestato di passaggio a Lucca

E’ stato arrestato a Lucca il 28enne somalo con l’accusa di essere l’assassino del giovane tunisino aggredito il 4 luglio a Palermo in via Maqueda e morto ieri al Policlinico della città siciliana, dove era ricoverato in condizioni critiche. Il fermo, emesso dalla procura di Palermo, è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile di Palermo in collaborazione con i colleghi di Lucca. Per il 28enne l’accusa è di omicidio aggravato dall’utilizzo di un’arma. Sarebbe uno dei partecipanti al pestaggio nella zona di via Maqueda, nel centro storico di Palermo. L’uomo si trovava a Lucca di passaggio e stava per salire su un autobus e lasciare la città.