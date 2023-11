Tutto quello che volete sapere sulla celiachia: incontro con gli esperti

Nuovo appuntamento per parlare di alimentazione e celiachia. L’Associazione Italiana Celiachia organizza stasera alle 21 nella sala Anffas in via dell’Acquacalda, 670 a San Pietro a Vico, un incontro dedicato all’alimentazione aperto non solo ai soci, ma a tutte le persone celiache e ai loro familiari interessati ad approfondire questo importante tema.

L’iniziativa vuole essere di supporto per le prime diagnosi, per chiarire perplessità sull’alimentazione e sulla gestione della vita quotidiana della celiachia. A dirigere l’incontro sarà il nutrizionista Nico Donati, affiancato dal pediatra gastroenterologo dottor. Francesco Vierucci, il primario di pediatria Angelina Vaccaro e dal gastroenterologo dottor. Alessandro Di Piero che interverranno durante l’incontro per chiarire ogni genere di dubbio, rispondere alle domande del pubblico e per spiegare i problemi connessi alla celiachia. Sarà, inoltre, illustrato un nuovo progetto finalizzato a creare un servizio dietologo di supporto rivolto soprattutto alle prime diagnosi.

Il progetto, in particolare, prevede l’apertura di uno sportello di ascolto mensile gratuito dedicato soprattutto ai neo diagnosticati di celiachia per aiutarli ad intraprendere un corretto percorso nutrizionale. Infatti, il glutine è un elemento che può trovarsi in moltissimi alimenti diversi di cui spesso non conosciamo fino in fondo tutti gli ingredienti. Ecco che quindi non appena si comincia una dieta senza glutine si rischia di commettere molti errori iniziali, proprio perché non si ha inizialmente idea che anche alcuni cibi che consideriamo senza glutine in realtà possono contenerlo.

Per imparare a nutrirsi in maniera corretta, dopo aver ricevuto una diagnosi di celiachia, c’è bisogno di tempo e pazienza, inoltre, venendo a mancare una serie di sostanze nutritive, è necessario fare una dieta particolare che reintegri quello che si perde rinunciando a mangiare il grano e i suoi derivati. Il dottor Nico Donati spiegherà quali sono gli elementi che vanno introdotti nella dieta di una persona celiaca, come regolarsi nell’alimentazione fuori casa e la differenza tra l’essere intollerante o allergico a una sostanza. Le consulenze che il dottor Donati svolgerà a Lucca saranno gratuite per i soci AIC. Info 348 082 9566.

Andrea Falaschi