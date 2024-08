Tutti i volti della Notte Bianca. Spazio a “scorribande botaniche“ e degustazioni dei prodotti “re“

Conto alla rovescia in vista della Notte Bianca di Lucca, che sabato 31 agosto torna con l’edizione numero 11 della sua storia. L’evento, organizzato da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Castagneto Banca 1910, Associazione Luccasenzabarriere, A. Bi. Lis, Ente nazionale Sordi, Lucca Plus, Enegan, Ego Wellness,e Nuova Comauto, mette in cartellone anche quest’anno un ricco programma di aperture straordinarie di musei e palazzi per le quali – a differenza delle visite guidate – non occorre la prenotazione.

Fra le gradite conferme di quest’anno, la presenza nel cartellone dei musei nazionali di Palazzo Mansi e Villa Guinigi, a cui si uniscono la Domus Romana, il museo della Cattedrale di San Martino, le torri civiche Guinigi e delle Ore, il Museo del motore a scoppio Barsanti e Matteucci, le Casermette sulle Mura di San Paolino e San Pietro, Palazzo Pfanner e il Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana e la Chiesa di San Salvatore con l’archivio storico della Misericordia di Lucca. A questo elenco si somma nella ex Cavallerizza la possibilità di visitare la mostra “Le notti al museo con Canova”. Nel complesso di San Micheletto ecco invece “Scorribande botaniche”, mostra di Silvana Rava a cura di Lucca Crea, che rappresenta una sorta di “antipasto” dell’evento Murabilia, in programma poi il week-end successivo. Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, infine, spazio alla “Mostra dell’agricoltura e del Settembre Lucchese”, con degustazioni di vino e olio di aziende locali. Per alcune di queste aperture straordinarie è previsto il pagamento di un biglietto, mentre altre saranno a ingresso libero.

Tutte le informazioni relative alla Notte del divertimento, ma anche della cultura – comprese quelle sugli orari – si trovano sulla brochure ufficiale della Notte Bianca, scaricabile dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it. Per seguire tutti gli aggiornamenti è a disposizione inoltre la pagina Facebook della manifestazione “Notte Bianca Lucca”.

L.S.