Tutti i titoli del 27esimo anno del “Cineforum Ezechiele 25.17“

Tutti i film della programmazione del Cineforum sono in lingua originale con sottotitoli e per accedere alle proiezioni è necessaria la sottoscrizione della tessera dell’associazione. Da questa stagione l’orario di inizio delle proiezioni è fissato alle 21.15. In cartellone anche, per martedì 21 gennaio alle 20 “I sette samurai“ di Akira Kurosawa – Giappone, 1954 – con Toshiro Mifune, Takashi Shimura. Martedì 28 gennaio alle 21.15 sempre all’Astra “Le Deluge, Gli ultimi giorni di Maria Antonietta“ di Gianluca Jodice con Guillaume Canet, Mélanie Laurent. Martedì 4 febbraio alle 19 “Non dirmi che hai paura“ di Yasemin Samdereli – Italia/Germania, 2024 – 102 con Llham Mohamed Osman, Riyan Roble. Stesso giorno, martedì 4 febbraio, ma alle 21,15 “Picnic a Hanging rock“ di Peter Weir con Rachel Roberts, Dominic Guard. Martedì 11 febbraio alle 18.30 “Vivere“ di Akira Kurosawa con Takashi Shimura, Nobuo Kaneko. Martedì 11 febbraio alle 21.30 “Flow, Un mondo da Salvare“, di Gints Zilbalodis. Martedì 18 febbraio alle 21.15 “Freud l’ultima analisi“ di Matt Brown, con Anthony Hopkins e Matthew Goode. Le proiezioni al cinema Astra sono riservate ai soci. Biglietto di ingresso 6 euro, abbonamento per cinque film 25 euro.