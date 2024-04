Tutti gli eventi del “Record store day“

Il “Record Store Day“, la festa internazionale dei negozi indipendenti di dischi, è anche quest’anno l’occasione per celebrare la musica in tutti i suoi aspetti allo Sky Stone & Songs. E anche per l’edizione 2024 sono stati organizzati tre giorni di eventi, tutti a ingresso gratuito, il 19, il 20 e il 21 aprile. Si inizia venerdì 19 con un incontro speciale del “Friday I’m In Love“, che per l’occasione si sposta alle 18. L’incontro sarà a cura di René Bassani che, prendendo spunto dall’uscita per il RSD24 del disco "Live ad Wcoz ‘77", ci racconterà un po’ di storia e di aneddoti sui Talking Heads, la band di David Byrne nata nel 1975 a New York e che è passata alla storia come una delle più celebrate dalla critica negli anni ‘80, con il loro mix di punk, art rock, funk e world music.

Sabato 20, giorno del Record Store Day, dalle 10 alle 19, il negozio di via Vittorio Veneto celebrerà con i dischi che escono solo per questa occasione. Domenica 21, alle 19, chiusura con il live dei Moonin Down che presentano il loro nuovo album ‘The Third Planet’, primo di una trilogia. Se musicalmente siamo in un mondo psichedelico, a livello di testi, l’album tratta tematiche intimiste. I Moonin Down sono un progetto nato da tre musicisti che suonano da anni in gruppi underground italiani: Stefano Biagioni (chitarra e voce), Fabio Buda (basso e voce) e Alessio Tambellini (batteria e voce).